Gamarra colapsa por compras de Año Nuevo y falta de control municipal

A pocos días de las celebraciones por Año Nuevo, el emporio comercial de Gamarra de La Victoria registra una intensa afluencia de compradores que buscan realizar adquisiciones de último momento. Desde tempranas horas del domingo, el jirón Gamarra luce completamente congestionado por peatones y comerciantes, lo que ha dificultado seriamente el tránsito y ha generado un escenario de alto riesgo para quienes acuden a la zona.

El panorama se agrava por la masiva presencia de comercio ambulatorio, que ocupa no solo las veredas, sino también gran parte de la pista, reduciendo los espacios de circulación a mínimos corredores improvisados. A ello se suma la ausencia visible de fiscalización municipal, serenazgo o efectivos policiales durante gran parte de la tarde, situación que deja sin control ni orientación a miles de personas que recorren el lugar.

Gamarra sin rutas claras de evacuación ante emergencias

La preocupación aumenta si se considera el riesgo ante un eventual sismo u otra emergencia. No se observan señalizaciones de evacuación ni personal que informe a los ciudadanos sobre rutas seguras, pese a la gran concentración humana y a que muchas galerías cuentan con varios pisos. El reciente sismo de magnitud 6.0 registrado en Chimbote ha reavivado la alerta sobre las consecuencias que podría tener un evento similar en un entorno tan saturado como Gamarra.

Además, el desorden no solo involucra a comerciantes informales. Varios establecimientos formales también extienden sus productos hacia el exterior para competir por la atención del público, invadiendo aún más los espacios públicos. Esta práctica, normalizada en temporadas festivas, incrementa el riesgo de accidentes, robos o dificultades para una evacuación rápida, evidenciando la necesidad de una intervención sostenida de las autoridades para garantizar la seguridad de comerciantes y compradores.