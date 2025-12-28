San Juan de Miraflores: cámaras captan homicidio en plena vía pública

Un violento ataque ocurrido durante la madrugada dejó como saldo un hombre fallecido en plena vía pública del distrito de San Juan de Miraflores. El hecho se registró en la cuadra tres de la avenida Prolongación Canevaro y fue captado por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad distrital, material que ya se encuentra en poder de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las imágenes revisadas por las autoridades, la víctima —un hombre de aproximadamente entre 35 y 40 años cuya identidad aún no ha sido establecida— se encontraba en la zona cuando se produjo un altercado verbal con un grupo numeroso de personas. En un momento, el enfrentamiento escaló y el sujeto fue derribado tras una agresión por la espalda, quedando en el suelo mientras era atacado por varios individuos.

Cámaras municipales registraron el ataque en San Juan de Miraflores

Posteriormente, uno de los participantes del grupo habría utilizado un arma de fuego, efectuando un disparo que terminó con la vida del hombre. Peritos de Criminalística confirmaron que el cuerpo presentaba impactos compatibles con proyectil de arma de fuego, lo que corroboró lo observado en los registros audiovisuales. El fallecido no portaba documentos personales, lo que ha dificultado su identificación hasta el momento.

Vecinos de la zona señalaron de manera preliminar que la víctima habría tenido un comportamiento incómodo hacia algunas mujeres que se encontraban con el grupo involucrado, versión que aún es materia de verificación policial. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima y las autoridades continúan recabando imágenes de cámaras privadas cercanas, mientras avanzan las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del homicidio.