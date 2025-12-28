Fieles abarrotan la Iglesia San Francisco por San Judas Tadeo

Miles de fieles acudieron este sábado 28 de diciembre a la Iglesia San Francisco de Asís, en el Centro de Lima, para rendir homenaje a San Judas Tadeo, conocido como el patrono de las causas difíciles e imposibles. Desde primeras horas de la mañana, la afluencia de devotos generó extensas colas en los alrededores del templo, en una jornada marcada por la fe y la devoción.

Las filas se extendieron por varios tramos del Rímac y cruzaron el puente Acho, llegando a dar más de dos vueltas alrededor de la iglesia. Personas provenientes de distintos distritos de Lima, e incluso de otras zonas del país, aguardaron pacientemente para ingresar y elevar sus plegarias, en una de las fechas más concurridas del calendario religioso católico.

Devoción multitudinaria por San Judas Tadeo en el Centro de Lima

Durante el recorrido, los fieles manifestaron que acudían tanto a pedir como a agradecer favores relacionados con el trabajo, la salud, la vivienda o la superación de problemas personales. Algunos asistentes señalaron que mantienen esta tradición desde hace varios años, convencidos de haber recibido apoyo espiritual en momentos de necesidad, mientras otros llegaron por encargo de familiares que no pudieron asistir.

La Iglesia San Francisco de Asís abrió sus puertas desde las 5:00 de la mañana para atender la alta demanda de visitantes y prevé cerrar alrededor de las 8:00 de la noche. Las autoridades del templo y los organizadores hicieron un llamado a mantener el orden y la paciencia, ante la constante llegada de devotos a lo largo del día.