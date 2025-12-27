Familia salen de paseo en el último fin de semana del año

En el último sábado del año, Lima se volcó a las calles y espacios públicos para despedir el 2025 en familia. Pese al fuerte calor, decenas de padres, madres, niños y adultos mayores salieron a caminar y compartir momentos juntos, demostrando que el sol no fue impedimento para cerrar el año lejos de casa, pero cerca del afecto.

El Parque de las Aguas fue uno de los puntos más concurridos. Entre fuentes, sombra improvisada y botellas de agua, las familias avanzaban disfrutando del paseo. Algunos visitantes llegaron desde distritos cercanos, mientras otros cruzaron gran parte de la ciudad con un mismo objetivo: aprovechar hasta el último sábado del año y celebrar fechas especiales, como cumpleaños y reuniones familiares.

A pocos minutos, el ambiente se tornó más pausado en la Alameda Chabuca Granda. Allí, los asistentes se sentaron a conversar, compartir un postre y observar los números artísticos, mientras el ir y venir de la gente marcaba el ritmo de la tarde. Familias locales y visitantes de provincias coincidieron en destacar la tranquilidad del lugar y la alegría de compartir juntos estas fechas.

PLAZA DE ARMAS

Con el avance de la tarde, el recorrido culminó en la Plaza de Armas de Lima, donde turistas y limeños se mezclaron entre globos, vendedores ambulantes y fotografías familiares. Así, entre risas, fe y esperanza, la capital vivió una jornada intensa que reflejó un mismo deseo colectivo: despedir el año unidos y recibir el nuevo con optimismo.