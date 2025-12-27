Mesa Redonda: crece demanda de piñatas y cotillón para recibir Año Nuevo

Minuto a minuto, el 2025 se va despidiendo y el Centro de Lima ya vive el ambiente de fin de año. Las tiendas se han pintado de amarillo para atraer a compradores que buscan desde decoración y cotillón hasta las tradicionales cábalas para recibir el Año Nuevo. En zonas como Mesa Redonda, los comerciantes aseguran contar con productos para todos los bolsillos, desde gorros y vinchas hasta sombreros y accesorios festivos.

Entre los artículos más solicitados destacan los objetos vinculados a la abundancia económica. Vendedores ofrecen billetes simbólicos en dólares, euros y soles, que, según la tradición, deben colocarse en la mesa y guardarse en los bolsillos a la medianoche para atraer prosperidad. “La gente busca asegurar un buen año, que el dinero no falte”, comentan los comerciantes, quienes registran un incremento en las ventas a menos de una semana del cierre del año.

Las compras no solo las realizan limeños. Personas que regresan del extranjero aprovechan su estadía para celebrar las fiestas en familia. Algunos compradores aseguran que, tras varios años fuera del país, reencontrarse con las tradiciones peruanas y el ambiente festivo del Centro de Lima hace que el Año Nuevo se viva con mayor alegría y cercanía.

CÁBALAS DE AÑO NUEVO

Como cada año, las ropas interiores amarillas vuelven a ser protagonistas en las galerías comerciales. Con mensajes humorísticos y precios que van desde los 3 hasta los 15 soles, esta prenda mantiene viva una tradición que atraviesa generaciones. Ya sea por cábala o diversión, los compradores no dudan en llevar ropa interior amarilla, verde o roja, convencidos de que el 2026 llegará cargado de suerte, amor y prosperidad.