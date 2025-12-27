Rímac: inicia venta de flores amarillas para recibir el Año Nuevo

Luz, alegría y prosperidad. Con esos deseos, miles de peruanos acuden en los últimos días del año a comprar flores amarillas, una tradición que cobra especial fuerza en mercados de Lima. En el mercado Santa Rosa, en el distrito del Rímac, los comerciantes ya viven el furor de la última campaña del año, con puestos repletos de girasoles y arreglos listos para recibir el 1 de enero.

Según Moisés Salcedo, presidente del mercado Santa Rosa, esta temporada está marcada por la preferencia del color amarillo. Los girasoles son los más solicitados, con precios que oscilan entre 15 y 20 soles el paquete, dependiendo del tamaño y el grado de apertura. Otras opciones como el botón de oro también destacan por su accesibilidad, convirtiéndose en una alternativa económica para centros de mesa y regalos.

Desde muy temprano, comerciantes mayoristas y minoristas llegan desde distintos distritos para abastecerse. Vilma, vendedora proveniente de Comas, señala que pese a lo pesado de la carga, el esfuerzo vale la pena en estas fechas. Además de los girasoles tradicionales, los minigirasoles y flores importadas como mini rosas y gerberas también ganan espacio entre quienes buscan opciones diferentes para decorar sus hogares.

BAÑOS DE FLORECIMIENTO

Los floristas aseguran que los arreglos amarillos no solo se compran por estética, sino por su significado. Incluso, recomiendan baños de florecimiento con flores amarillas, ruda, romero y claveles, como ritual para atraer buenas energías. En este mercado se proyecta la venta de más de 22 mil paquetes de flores amarillas, confirmando que esta tradición sigue viva y más fuerte que nunca en la antesala del Año Nuevo.