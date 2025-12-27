Independencia: habla hombre que fue captado ahorcando a su mascota

El caso de Susu, la perrita víctima de actos de crueldad animal en la avenida Contisuyo, en Independencia, volvió a generar conmoción luego de que Óscar Balarezo, identificado como el presunto responsable, difundiera un video en redes sociales ofreciendo disculpas. En la grabación, el sujeto aseguró que el acto “no se llegó a consumar” y mostró supuestas pruebas médicas del tratamiento veterinario del animal.

Lejos de calmar los ánimos, estas declaraciones provocaron mayor indignación entre colectivos animalistas y vecinos, quienes la mañana del sábado realizaron un plantón en el mismo boulevard donde se registraron las imágenes del maltrato. Durante la protesta, los manifestantes increparon duramente a Balarezo, cuestionando la veracidad de su arrepentimiento y exigiendo justicia por la muerte de Susu.

La molestia se intensificó al conocerse que Balarezo es un expolicía, lo que generó críticas adicionales y llamados a que el caso no reciba ningún tipo de trato preferencial. Erika Yara, reconocida activista animalista que ha acompañado el proceso de denuncia y la exhumación de la mascota, expresó su frustración por la falta de sanciones ejemplares frente a actos de extrema crueldad animal.

EXIGEN MÁXIMA SANCIÓN

La jornada de protesta se tornó tensa cuando un manifestante lanzó un objeto contra una fachada que ya se encontraba resguardada por la Policía Nacional. Pese a ello, los colectivos animalistas rechazaron los actos violentos y reafirmaron que se mantendrán vigilantes mientras continúan las investigaciones, recordando que este tipo de delitos puede ser sancionado con penas de entre 3 y 5 años de prisión.