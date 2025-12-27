Santa Anita: familia exige investigar crimen de taxista

Un violento asesinato conmociona al distrito de Santa Anita, luego de que un taxista fuera atacado por delincuentes que fingieron ser pasajeros, le robaron el vehículo y lo abandonaron gravemente herido en medio de una avenida. La víctima fue identificada como Eisen Hawer Luis Ortega Yapez, de 48 años, quien trabajaba como taxista con un auto alquilado.

Cámaras de seguridad de la avenida La Cultura captaron el momento en que el vehículo se detiene en una esquina y dos sujetos descienden corriendo por la parte posterior. Segundos después, el cuerpo de Eisen Ortega es arrojado violentamente al pavimento, mientras el auto plomo avanza y desaparece de la escena. En las imágenes se observa a la víctima retorciéndose de dolor en plena vía pública.

Los familiares recién se enteraron de la muerte dos días después, cuando acudieron a la Morgue de Lima. Su hermana relató entre lágrimas que Eisen atravesaba una situación difícil, pues hace cuatro meses había perdido a su esposa a causa del cáncer. Con su fallecimiento, deja en la orfandad a un menor de 14 años, quien ahora está bajo el cuidado de sus tíos.

INVESTIGAN CRIMEN

Según la hipótesis policial, el crimen se habría producido como consecuencia del robo del vehículo; sin embargo, la familia no descarta otra motivación y asegura tener sospechas sobre una persona que podría haberse beneficiado con su muerte. Por ello, exigen a las autoridades que el caso sea investigado a fondo para dar con los responsables y hacer justicia.