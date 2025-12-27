Más de un millón de peruanos recibirán el Año Nuevo en las playas del país

Ropa de baño, toalla y sombrilla en mano. Así, miles de peruanos ya se movilizan para recibir el Año Nuevo en las playas del país, aprovechando los feriados de fin de año. Terminales terrestres y carreteras muestran un intenso flujo de viajeros que se dirigen principalmente a destinos del norte y sur del país, en busca de descanso y celebraciones junto al mar.

Entre los viajeros, muchos aseguran que el plan es sencillo: disfrutar de la playa, compartir con amigos o familiares y dejar atrás el estrés acumulado. Algunos relatan viajes de hasta ocho horas hacia zonas como Marcona o Paracas, mientras otros optan por salidas improvisadas para celebrar con ceviche, bebidas y buena compañía, sin mayores planes más que relajarse.

De acuerdo con Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Turismo Receptivo e Interno, durante estas festividades se movilizarán entre 1 millón 300 mil y 1 millón 500 mil personas a nivel nacional. Las playas del norte, como Piura y Tumbes, encabezan las preferencias, aunque destinos del sur chico, como Paracas e Ica, también registran una alta demanda debido a la cercanía y a la variedad de atractivos turísticos.

EXPERIENCIAS POSITIVAS

Medina explicó que el principal motivo de estos viajes es la búsqueda de experiencias positivas en familia y la necesidad de desconectarse del trabajo. Además de las playas, otros destinos como Arequipa, Áncash, Cusco y Ayacucho también recibirán visitantes en estos días, en una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año en el país.