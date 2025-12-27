Capturan a implicados en ataque a ladrillera en Carabayllo

La Policía Nacional informó la captura de cinco presuntos miembros de la banda criminal “Los Sanguinarios del Tren”, vinculada a la organización transnacional Tren de Aragua, en el marco de un operativo contra delitos de extorsión y sicariato. Entre los detenidos figuran tres ciudadanos venezolanos y dos peruanos, quienes serían responsables de diversos atentados armados registrados en Lima Norte.

Según las investigaciones, la organización estaría implicada en el asesinato de Carlos Alberto Flores Zegarra, jefe patrimonial de la empresa ladrillera Pirámide, quien fue acribillado con diez disparos en Puente Piedra. Asimismo, se les atribuye la muerte del trabajador Odar Olarte Mercado, baleado el pasado 19 de diciembre en Carabayllo, además de un tercer atentado que dejó una persona herida.

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigaciones de Extorsión, señaló que los detenidos se dedicaban a extorsionar a empresas de transporte, comercios y personas naturales. Durante los allanamientos a cuatro inmuebles se incautaron celulares, documentos, municiones de distintos calibres, cartuchos de dinamita, ketamina, equipos electrónicos y otros bienes vinculados a las actividades ilícitas de la banda.

EXTORSIÓN A EMPRESAS Y NEGOCIOS

Asimismo, la Policía reveló que esta red criminal estaría detrás de extorsiones contra empresas de transporte, además de negocios como talleres, restaurantes, clínicas veterinarias y contratistas. Durante uno de los operativos en Chorrillos, un suboficial resultó herido tras el ataque de un perro pitbull y fue trasladado al hospital de la PNP. Las investigaciones continúan para determinar la totalidad de crímenes.