Callao: capturan a dos presuntos implicados en crimen de joven de 18 años

En pleno estado de emergencia en el Callao, la Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a Carlos Campos Nedina, de 20 años, quien junto a José Maguin Rosario, de 23, estaría implicado en el asesinato de Fabrizio Alexander Gamboa Ardiles, un joven de 18 años. La intervención se realizó tras un operativo de la Divincri Callao, que logró ubicar a uno de los sospechosos dentro de una vivienda, donde fue reducido por los agentes del orden.

Según la investigación policial, la víctima fue sacada por la fuerza de una discoteca ubicada en la cuadra 59 de la avenida Argentina, tras una gresca registrada en el local nocturno. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo hasta el asentamiento humano Boterín, en el Callao, donde fue asesinada a balazos. De acuerdo con la Policía, el crimen se habría producido por una confusión, al ser identificado erróneamente como uno de los participantes de la pelea previa.

El jefe de la Divincri Callao, coronel Luis Alberto Musayón Díaz, indicó que las diligencias permitieron reconstruir el recorrido del vehículo involucrado gracias a las cámaras de seguridad de la zona. Estas imágenes llevaron a la identificación del automóvil y de su conductor, quien resultó ser Carlos Campos, propietario del vehículo utilizado para trasladar a la víctima hasta el lugar del crimen.

INVESTIGAN CRIMEN

Durante su detención, Campos aseguró que fue obligado a usar su auto; sin embargo, la Policía incautó el vehículo de placa CSY-018, en cuyo interior se halló droga. En una declaración registrada en video, el detenido afirmó haber escuchado entre cinco y seis disparos contra la víctima. La Policía precisó que son dos los detenidos hasta el momento, aunque serían cuatro las personas implicadas en el crimen, por lo que cuentan con 48 horas para sustentar ante la Fiscalía la acusación por homicidio calificado.