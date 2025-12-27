Rímac: clausuran almacén clandestino donde se registró incendio

Un incendio de gran magnitud se desató la noche del jueves en el predio 1004 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, generando alarma entre vecinos y autoridades. Durante la emergencia, se registraron pequeñas explosiones mientras el fuego avanzaba rápidamente y alcanzaba edificaciones colindantes, lo que obligó a los bomberos a ampliar el perímetro de seguridad para evitar mayores daños.

De acuerdo con los planos revisados por los hombres de rojo, en el inmueble funcionaría la empresa “Susy K&L EIRL”, cuya representante legal es Luzmila Marca Centeno de Gordillo, nombre que también figura en los registros de la Sunat. Inquilinos de los pisos superiores indicaron que sus contratos de alquiler fueron firmados con Karen Gordillo, hija de la representante legal, y señalaron que en los tres primeros niveles se almacenaban insumos presuntamente inflamables.

Los moradores afirmaron que desde hace tiempo percibían fuertes olores a sustancias químicas al ingresar al edificio, lo que incrementó la indignación tras el siniestro. Algunos de ellos increparon a la sindicada arrendadora, a quien responsabilizan de haber puesto en riesgo la vida de decenas de personas al permitir el funcionamiento de un supuesto almacén clandestino en una zona residencial y cercana a una estación de servicio.

VECINOS AFECTADOS

El incendio también causó daños en viviendas aledañas, especialmente en el pasaje Muñoz, donde vecinos reportaron afectaciones en techos y estructuras. El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, confirmó que el predio no contaba con autorización ni licencia para operar como almacén y que figuraba como vivienda. Además, la municipalidad clausuró otros tres inmuebles que funcionarían de manera irregular en la zona y anunció acciones legales desde la procuraduría municipal, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.