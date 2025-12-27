Lince: delincuentes detonan explosivo en la puerta de un hotel durante la madrugada

Delincuentes detonaron una granada de guerra en la puerta del hotel Gold Inn ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars, en Lince, durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre, causando daños materiales en el establecimiento.

De acuerdo a la Policía Nacional, el atentado ocurrió poco antes de las tres de la mañana cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que aparentaba hacer servicio de delivery, se detuvieron frente al local y arrojaron el artefacto explosivo, según informó América Noticias.

Hipótesis de represalia

De acuerdo con el comisario Zumaeta, la principal hipótesis indica que el ataque sería una represalia por un operativo policial realizado horas antes contra organizaciones dedicadas a la trata de personas en Lince.

En dicha intervención se detuvo a 22 hombres y 10 trabajadoras sexuales en sectores como la avenida Petit Thouars y Arequipa, aproximadamente una hora antes del atentado con el artefacto explosivo.

Evidencia e investigación

Las cámaras de seguridad captaron la huida de los atacantes por la avenida Petit Thouars. Un patrullero que circulaba intentó seguirlos sin éxito debido a la velocidad de la motocicleta. Aunque la línea principal apunta a represalia, la policía no descarta la hipótesis de extorsión, derivando el caso a la División contra Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal.

La explosión destruyó parte del frontis del hotel, rompió puertas y techos de vidrio, dañó escaleras e impactó esquirlas contra paredes de concreto. Pese a la violencia del ataque y la cercanía de una instalación de gas, no se registraron personas heridas. El personal especializado en desactivación de explosivos acudió al lugar para continuar con las diligencias.