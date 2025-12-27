Lima en ranking de las peores ciudades del mundo en movilidad y transporte

Lima continúa enfrentando una grave crisis de movilidad urbana. Según especialistas, un ciudadano promedio pierde entre 3 y 4 horas diarias atrapado en el tráfico para desplazarse hacia su centro de estudios o trabajo, una situación que mantiene a la capital peruana entre las ciudades con peor transporte y movilidad del mundo. Para muchos pasajeros, este tiempo perdido equivale prácticamente a un día completo a la semana dentro de un vehículo.

Usuarios del transporte público señalan que los trayectos diarios pueden superar las dos horas por tramo, especialmente en fechas de alta congestión como la temporada navideña. Desplazamientos entre distritos como El Agustino y Jesús María se convierten en rutinas agotadoras que afectan la calidad de vida de miles de limeños.

IMPACTO DE LA CONGESTIÓN EN LA ECONOMÍA

De acuerdo con Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), esta congestión no solo impacta a los ciudadanos, sino también a la economía. Indicó que Lima y Callao pierden más de 20 mil millones de soles al año debido al tráfico vehicular, ya que las horas perdidas en desplazamientos reducen la productividad laboral.

Esta problemática ha provocado que Lima descienda en el ranking global de ciudades inteligentes y sostenibles, pasando del puesto 144 al 150, por debajo de ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá. Ante este panorama, Morisaki sostuvo que la capital, que concentra cerca del 30 % de la población del país, debería contar con al menos siete líneas de metro operando simultáneamente, además de declarar el transporte público como una prioridad nacional y evaluarlo como un servicio subsidiado para mejorar su eficiencia y alcance.