Bombero salva a hombre que iba a lanzarse desde edificio en llamas

Un acto heroico quedó registrado durante el incendio que se prolongó por varias horas en el distrito del Rímac, cuando un bombero rescató a un trabajador atrapado en el cuarto piso de un edificio en llamas, en medio del humo, la desesperación y el riesgo inminente de una tragedia. Vecinos del pasaje Muñoz relataron que el hombre estaba visiblemente asustado y a punto de lanzarse para escapar del fuego.

Las imágenes muestran el momento crítico en el que la víctima cuelga desde lo alto del edificio mientras las llamas avanzan. Abajo, los vecinos observaban con angustia; arriba, la vida del trabajador dependía de un arnés y la precisión del rescatista, en una escena que mantuvo en vilo a toda la zona.

Durante la emergencia, un bombero logró ascender hasta el cuarto piso para iniciar el rescate del hombre, quien se encontraba atrapado entre el cuarto y quinto nivel. La maniobra fue ejecutada por el teniente brigadier Carlos Melgarejo, con el apoyo de Javier Tayco y Ronald Zárate, integrantes de la Compañía de Bomberos 56 de San Martín de Porres, en coordinación con la Policía Nacional.

“CADA MOVIMIENTO DEBÍA SER PRECISO”

El comandante Marco Pozo, de la Compañía de Bomberos, explicó que la alerta se recibió tras el testimonio de varias personas que indicaron que había alguien atrapado. “Cuando ingresamos, nos informaron que había una persona entre el cuarto y quinto nivel; de inmediato coordinamos el rescate con el teniente brigadier Melgarejo y el apoyo de la Policía”, señaló.

Fueron minutos eternos, donde cada decisión era crucial, ya que un solo error podía ser fatal. Finalmente, el trabajador fue puesto a salvo, en una operación que evidenció no solo el valor de los bomberos, sino también la importancia del trabajo en equipo y la colaboración ciudadana durante emergencias de alto riesgo.