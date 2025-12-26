Polémica en el Metropolitano: usuario es obligado a bajar de bus por viajar con su mascota

A través de redes sociales se difundió un video que generó indignación entre los usuarios, luego de que un pasajero fuera obligado a descender del Metropolitano por viajar junto a su perrito, pese a que el animal se encontraba tranquilo y no causaba molestias. El hecho ocurrió en plena Navidad y quedó registrado por testigos.

Según se escucha en el material audiovisual, el bus en el que se trasladaban era el último de la jornada, y todos los pasajeros fueron obligados a bajar debido a la negativa de permitir que la mascota continúe a bordo. “Era el último bus en plena Navidad y hacen bajar a todos los pasajeros porque querían que el perrito se baje del bus”, se lee en la descripción del video difundido.

El incidente se habría originado luego de que una mujer, que viajaba con un bebé en brazos, reclamara que el joven no debía subir al transporte público con una mascota. La discusión generó un momento incómodo entre los pasajeros y el personal del servicio, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿QUÉ DICE LA ATU?

Ante lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pronunció mediante un comunicado, recordando que, por el bienestar de todos los usuarios, las mascotas deben ser trasladadas dentro de un transportador adecuado. Asimismo, recomendó que estos viajes se realicen entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., horario en el que se registra una menor afluencia de pasajeros.