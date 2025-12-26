Senamhi alerta noches frías en los últimos días del año: temperatura bajaría hasta los 14 °C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que en los últimos días del año se registrarán noches frías y un descenso significativo de las temperaturas, especialmente durante la madrugada. Según el pronóstico, Lima y diversas regiones del país experimentarán variaciones térmicas que podrían sorprender a la población, pese al brillo solar que se mantendría durante el día.

El meteorólogo del Senamhi, Matt Nieto, explicó que en distritos de Lima Este las temperaturas nocturnas podrían descender hasta los 14 grados, mientras que en regiones del norte como Piura, Lambayeque y Trujillo se prevén registros de entre 15 y 17 grados. En la capital, zonas como Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho ya reportaron madrugadas con temperaturas cercanas a los 16.6 grados, las cuales podrían ser aún menores en los próximos días.

PRESENCIA DE LLOVIZNAS

Asimismo, el especialista no descartó la presencia de lloviznas dispersas y puntuales hacia el 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. Aunque para los días previos no se esperan precipitaciones, Senamhi mantiene el monitoreo constante ante posibles cambios en las condiciones climáticas. Nieto detalló que este fenómeno se debe principalmente al afloramiento de aguas frías del mar, lo que genera la disminución de las temperaturas en la franja costera.

Pese a las advertencias, algunos ciudadanos aseguran no sentir aún el frío intenso durante la noche, aunque reconocen que el clima se ha vuelto inestable y toman precauciones. Senamhi reiteró que continuará actualizando la información y recomendó no confiarse del sol durante el día, abrigarse por las noches y madrugadas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles variaciones del clima.