'Papanoel' Bonilla iniciará proceso judicial para cambiar su nombre tras error registral

A sus 40 años, Papá Noel Bonilla lleva un nombre que llama la atención y que nada tiene que ver con repartir regalos o vivir en el Polo Norte. Se trata de su nombre legal, inscrito así por sus padres al momento de nacer, un hecho que ha marcado su vida personal y social desde muy joven.

Según relató, el curioso nombre se originó por un malentendido al momento de su inscripción en provincia, en Cerro de Pasco. Sus padres pretendían llamarlo Noel, pero una confusión derivó en que fuera registrado como Papá Noel. Durante años, él se ha presentado solo como Noel, intentando llevar una vida normal como taxista, aunque situaciones cotidianas como ir al banco o recibir pagos por aplicativos suelen generarle momentos incómodos y de tristeza.

Lo más impactante es que recién a los 18 años, al acudir a la Reniec para recoger su DNI azul, tomó conocimiento de que su nombre completo era Papá Noel. Desde entonces, confiesa que sintió vergüenza e incomodidad, al punto de evitar mostrar su documento de identidad. Durante más de dos décadas ha intentado cambiar legalmente su nombre, pero la burocracia y la falta de recursos económicos se lo han impedido.

ESTUDIO DE ABOGADOS ASUMIRÁ SU DEFENSA LEGAL

Hoy, su historia empieza a dar un giro. Tras hacerse público su caso, un estudio de abogados asumirá su defensa legal para iniciar el proceso de cambio de nombre. Papá Noel —o Noel, como prefiere llamarse— aprovechó para hacer un llamado a los padres a reflexionar al momento de elegir el nombre de sus hijos, recordando que una decisión tomada en la infancia puede tener consecuencias de por vida.