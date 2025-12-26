Chorrillos: vecinos afectados por basura acumulada en distintos puntos del distrito

Vecinos del distrito de Chorrillos denunciaron la acumulación de toneladas de basura en diferentes puntos de la jurisdicción, situación que atribuyen a la falta de camiones recolectores y a una deficiente fiscalización por parte de la municipalidad. El problema viene generando malestar y preocupación entre los residentes, quienes advierten riesgos para la salud pública.

Un equipo de 24 Horas Edición Central llegó hasta los exteriores del malecón Grau, donde constató la presencia de gran cantidad de desperdicios acumulados en la vía pública. Bolsas de basura, residuos orgánicos y desechos inorgánicos permanecen expuestos, afectando a vecinos y transeúntes.

Los residentes señalaron que esta problemática no es reciente y que se viene repitiendo desde el inicio de la nueva gestión edil. Asimismo, expresaron su indignación por la falta de soluciones concretas y denunciaron que la acumulación de residuos se registra en diversos sectores del distrito.

MUNICIPALIDAD RESPONDE

Ante las quejas, el gerente de Desarrollo Ambiental de Chorrillos, Enrique Cruz, reconoció que las unidades destinadas al recojo de basura no se encuentran operativas. Además, indicó que el servicio tercerizado con el que cuenta la comuna resulta insuficiente para cubrir la demanda del distrito y reveló que la municipalidad mantiene una deuda superior a los 100 millones de soles con proveedores.