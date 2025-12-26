Año Nuevo 2026: venta de ropa interior amarilla se dispara en Gamarra

La llegada del Año Nuevo ya se siente con fuerza en el emporio comercial de Gamarra, donde la venta de ropa interior amarilla se ha incrementado notablemente en los últimos días. Fieles a la tradición, cientos de personas acuden al lugar en busca de cumplir las cábalas de prosperidad y buena suerte para recibir el 2026.

Como cada temporada, los productores textiles han apostado por la innovación para atraer a los compradores. Este año, además del clásico color amarillo, las prendas incorporan frases virales, códigos QR, personajes populares y diseños con un toque de humor y picardía, los cuales se han convertido en los más solicitados. Los comerciantes advierten que muchos de estos modelos se agotan rápidamente.

CIFRAS

Según estimaciones de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, para este Año Nuevo se proyecta la venta de más de 3.5 millones de prendas. Algunos vendedores aseguran haber distribuido más de 100 mil docenas de ropa interior amarilla, no solo para Lima, sino también para provincias e incluso para el extranjero, donde la demanda continúa en aumento.

Los precios accesibles también impulsan las compras, ya que se pueden encontrar prendas desde los dos soles, tanto al por menor como al por mayor. De esta manera, Gamarra se llena del característico color amarillo, reflejando el espíritu festivo y la esperanza de miles de peruanos que esperan iniciar el 2026 con suerte, amor y prosperidad.