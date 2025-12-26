¡Horror en Independencia! Hombre es grabado ahorcando a su mascota

Un hecho de extrema crueldad contra un animal quedó registrado en video y ha generado indignación en el distrito de Independencia. Un hombre fue captado mientras jalaba una soga atada a un árbol y al cuello de su perrita, llamada “Susu”, provocándole la muerte pese a que varias personas lo increpaban y grababan la escena. El incidente ocurrió en la avenida Contisuyo, ante la mirada atónita de vecinos y transeúntes.

Según testigos, la pequeña mascota no tuvo posibilidad de defenderse y, aunque algunas personas intentaron acercarse para detener al sujeto, no lograron impedir el ataque. Vecinos de la zona calificaron el acto como una tortura y expresaron su rechazo absoluto a lo ocurrido. “Hacerle eso a un animal es inhumano, son seres vivos que sienten”, señaló una vecina visiblemente afectada.

Tras conocerse el caso, la Policía Nacional actuó de oficio e identificó al presunto responsable como Óscar Balarezo. El director general de la PNP, Óscar Arriola, informó que, pese a no tratarse de una detención en flagrancia, se recabaron pruebas, se dispuso un examen veterinario forense y se contó con la participación de organizaciones defensoras de animales para el seguimiento del caso.

INICIAN INVESTIGACIÓN

La Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos. De acuerdo con el Ministerio Público, el investigado habría alegado que la perrita padecía una enfermedad y que luego del reclamo vecinal se dirigió a una veterinaria para solicitar la eutanasia. No obstante, especialistas legales advierten que el acto podría configurar tortura con agravante de muerte, delito que contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas y reparación civil. El cuerpo de “Susu” será sometido a peritaje para determinar la causa exacta de su muerte y si recibía algún tratamiento médico.