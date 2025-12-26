Más de 3 millones de pasajeros ya viajaron por carreteras del país por fiestas de fin de año

La llegada del Año Nuevo, sumada a los nuevos días no laborables, ha adelantado el inicio de los viajes interprovinciales en todo el país. Desde este viernes 26 de abril, cientos de personas comenzaron a desplazarse hacia diversas regiones para recibir las fiestas de fin de año fuera de Lima.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el flujo de pasajeros ha registrado un incremento significativo. Carlos Buzo, vocero de la entidad, explicó que en un día ordinario se realizan entre 3,500 y 3,600 viajes interprovinciales; sin embargo, en los últimos días se han reportado picos de hasta 5,700 viajes diarios. Desde el 19 de abril hasta la fecha, se han contabilizado más de 51 mil viajes, lo que representa el traslado de más de tres millones de pasajeros a distintos puntos del país.

Este aumento de tránsito ha generado congestión en varios tramos considerados críticos. La Sutran identificó mayor carga vehicular en la Carretera Central, desde el kilómetro 39 al 130, a la altura de Huarochirí; en la Panamericana Norte, del kilómetro 70 al 100, en la provincia de Huaral; y en la Panamericana Sur, una de las vías más concurridas, desde el kilómetro 60 al 128, en Cañete.

ALZA EN PASAJES

En los terminales terrestres, el incremento de la demanda también ha traído consigo un alza en los precios de los pasajes. Algunos viajeros denunciaron que rutas como Lima–Cusco, que normalmente cuestan alrededor de 120 soles, ahora alcanzan precios de hasta 160 y 180 soles. Ante este panorama, la Sutran exhortó a los ciudadanos a viajar únicamente en transporte formal y a reportar cualquier infracción a la línea gratuita 0800-12345 o al WhatsApp 999 382 606.