Violencia en el mundo: ¿qué lugar ocupa Perú en los rankings internacionales?

La inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos a nivel global. Guerras internas, conflictos armados y el avance del crimen organizado han provocado que, en distintas regiones del mundo, la vida cotidiana se desarrolle bajo constantes amenazas. Al cierre del año, los informes elaborados por organismos internacionales especializados en el análisis de violencia y paz han vuelto a evidenciar este panorama preocupante.

Los rankings de la Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) y el Global Peace Index ubican nuevamente a países como Palestina, Myanmar, Siria, México y Nigeria entre los más peligrosos del planeta. Estos territorios, marcados por conflictos prolongados o altos niveles de violencia, concentran los primeros lugares del listado, confirmando que la inestabilidad sigue siendo un problema estructural en varias partes del mundo.

Perú y su ubicación en el mapa global de la violencia

Aunque Perú no se encuentra entre los países con mayor nivel de riesgo extremo, sí aparece dentro del ranking internacional. El país ocupa el puesto 47 y es catalogado como “turbulento”, una clasificación que refleja un escenario de inseguridad persistente, asociado principalmente a la corrupción, la impunidad y las limitaciones en la aplicación efectiva del estado de derecho. Especialistas advierten que estos factores suelen avanzar de manera paralela, debilitando la confianza ciudadana y la capacidad de respuesta institucional.

El índice de ACLED, utilizado como referencia en este análisis, no se limita únicamente al número de muertes. Su metodología contempla variables como violencia política, ataques contra civiles, presencia de grupos armados y expansión territorial de los conflictos, lo que permite una evaluación más amplia del impacto real de la inseguridad. En ese contexto, la posición de Perú evidencia que, si bien el país está lejos de escenarios de guerra abierta, enfrenta retos estructurales que lo mantienen dentro del radar de preocupación internacional.