Explosión en tienda de bicicletas eléctricas provoca incendio en Miraflores

Un incendio provocado por una explosión en una tienda de bicicletas eléctricas generó alarma entre los vecinos de la calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores. El hecho se registró pasada la 1:00 de la tarde, lo que obligó a una unidad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a atender la emergencia.

Según las primeras versiones de las autoridades, mientras el personal realizaba labores en el local, una batería de litio ubicada en el mostrador habría presentado una falla, provocando una explosión que desencadenó que otras baterías también estallaran, originando el incendio.

Si bien los trabajadores lograron evacuar a tiempo, dos personas resultaron afectadas por la inhalación de humo tóxico, además de una familia perjudicada que reside en una vivienda contigua al establecimiento donde ocurrió el siniestro.

Gracias a la rápida intervención, los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a otros predios. De acuerdo con el comisario de Miraflores, se dispuso el cierre de dos importantes avenidas del distrito para facilitar la atención de la emergencia.

“Se trata de un material altamente inflamable, por lo que se recomienda a las personas que utilizan equipos con baterías de litio tener extremo cuidado al manipularlos”, expresó el comandante PNP Bonilla.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y RECLAMO DE AFECTADOS

Hasta el cierre de este informe, los bomberos continuaban trabajando en la zona para evitar una nueva tragedia, mientras la Policía Nacional realizaba diligencias para determinar las causas exactas del siniestro, en tanto las familias afectadas exigen que los responsables asuman los daños materiales ocasionados.