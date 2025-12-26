Verano en el sur de Lima: precios de alquiler se disparan en Punta Hermosa y Asia

Las playas del sur de Lima vuelven a posicionarse como uno de los principales destinos para quienes buscan descanso y entretenimiento durante el verano. En plena temporada alta, familias y grupos de amigos optan por balnearios cercanos a la capital para desconectarse de la rutina sin realizar largos viajes. Sin embargo, esta preferencia también ha generado un notable incremento en los costos de hospedaje, especialmente en distritos de alta demanda como Punta Hermosa y Asia.

Punta Hermosa se consolida como el punto con mayor movimiento inmobiliario durante el verano. La limitada oferta hotelera ha llevado a los propietarios a diversificar las modalidades de alquiler, que hoy van desde el arrendamiento de camas individuales hasta departamentos completos y viviendas familiares. Los precios varían según la zona del distrito, la cercanía al club y el perfil del visitante, pero en promedio, el alquiler mensual puede bordear los 5 000 dólares, mientras que un fin de semana para una familia puede alcanzar entre 1 000 y 2 000 dólares solo en hospedaje.

Alquileres de verano en el sur de Lima alcanzan cifras récord

La alta demanda ha provocado que muchos inmuebles se alquilen con varios meses de anticipación, incluso desde mediados de año. En plataformas de alquiler temporal, los precios tienden a elevarse aún más durante fechas clave como Navidad y Año Nuevo, consideradas las semanas más costosas de la temporada. Este comportamiento responde, en parte, a la llegada de peruanos residentes en el extranjero y turistas que manejan presupuestos en moneda extranjera, lo que empuja las tarifas al alza.

Asia, por su parte, se perfila como una alternativa más exclusiva y orientada a un público familiar. A diferencia de otros balnearios, funciona como un conjunto de clubes privados, cada uno con reglas y costos propios. El alquiler mensual en esta zona puede llegar a los 10 000 dólares, a lo que se suma el pago de una cuota adicional por condición de socio temporal, elevando el gasto total hasta aproximadamente 12 000 dólares. Esta realidad refleja un problema estructural en Lima: la escasez de playas aptas frente a una población creciente, lo que concentra la demanda en pocos puntos del litoral y encarece el acceso al descanso frente al mar.