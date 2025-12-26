Elecciones 2026: Mario Vizcarra registra sentencia suspendida por corrupción

Mario Vizcarra, candidato oficial del partido Perú Primero, fundado por su hermano Martín Vizcarra, quien actualmente cumple condena en el penal de Barbadillo por corrupción, registra una sentencia suspendida por el delito de peculado, según información oficial consignada en documentos electorales.

Este antecedente figura en un documento presentado por el propio Mario Vizcarra dentro de su declaración jurada de hoja de vida, requisito incluido en la solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Perú Primero ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con la sentencia, que data del año 2005, Vizcarra fue sancionado por haber cobrado doble remuneración durante uno de los cargos que desempeñó en el Gobierno Regional de Moquegua.

ESCENARIO ELECTORAL

Es importante precisar que esta sentencia suspendida no impide legalmente la candidatura de Mario Vizcarra para las Elecciones Presidenciales 2026; sin embargo, podría impactar políticamente en la percepción ciudadana sobre los antecedentes de un aspirante que busca llegar a Palacio de Gobierno.