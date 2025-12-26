Tres bebés llegaron al mundo en plena Nochebuena en Lima

Mientras el Perú celebraba la Nochebuena, tres madres de familia dieron la bienvenida a los primeros bebés nacidos en Navidad en el Instituto Nacional Materno Perinatal, marcando un momento especial durante la medianoche del 25 de diciembre.

Los tres primeros bebés nacidos en Navidad llegaron rodeados del cariño de sus padres y familiares, quienes acompañaron el emotivo momento desde la medianoche. Posteriormente, el ministro de Salud, Luis Quiroz, y el director del nosocomio, Félix Ayala, acudieron para saludar a las familias.

Uno de los primeros bebés fue Jacob, quien nació a las 12:01 a. m., con un peso de 3 kilos con 420 gramos, convirtiéndose en el segundo hijo de María, quien calificó su nacimiento como una verdadera bendición navideña.

Minutos después nació la bebé de la señora Cleidi, con un peso de 3 kilos con 510 gramos, adelantándose a la fecha programada de parto. A ella se sumó Santiago, quien llegó al mundo a las 12:27 a. m., pesando 3 kilos con 430 gramos, convirtiéndose en el primer hijo de una joven pareja.

ATENCIÓN HUMANIZADA EN PARTOS EN INMP

Según informó el titular del Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional Materno Perinatal concentra en promedio más de 30 partos diarios, destacando que se aplica un modelo de parto humanizado, donde la gestante está acompañada por su esposo o un familiar cercano durante el nacimiento.