Verano 2026 en Lima: Piscinas de los Clubes Metropolitanos abren sus puertas para el público

Las piscinas recreativas de los Clubes Metropolitanos de Lima ya se encuentran operativas para el público desde el 15 de diciembre, ofreciendo una alternativa accesible y segura para las familias durante la temporada de verano. Estos espacios, administrados por el Servicio de Parques de Lima (SERPAR), combinan deporte, recreación y actividades al aire libre, convirtiéndose en puntos de encuentro para vecinos de distintas edades en diversos distritos de la capital.

Además del uso libre de las piscinas, los visitantes pueden participar en sesiones dirigidas como aeróbicos, actividades artísticas y dinámicas recreativas, pensadas tanto para jóvenes como para adultos mayores. Usuarios destacan la cercanía de estos clubes a sus viviendas, así como el ambiente comunitario que se genera, especialmente en fechas posteriores a las celebraciones navideñas, cuando muchas familias buscan opciones de descanso sin salir de la ciudad.

Piscinas de los Clubes Metropolitanos: horarios, precios y sedes disponibles en Lima

De acuerdo con SERPAR, las piscinas atienden de lunes a domingo, desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., bajo protocolos de seguridad que incluyen la presencia permanente de salvavidas. El ingreso tiene un costo social: cinco soles de lunes a viernes y seis soles los fines de semana. Asimismo, se ofrece la modalidad de “full day” por 15 soles, que permite el uso de las instalaciones durante toda la jornada.

Las sedes habilitadas se encuentran distribuidas en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el litoral, incluyendo clubes como Sinchi Roca (Comas), Manco Cápac (Carabayllo), Huáscar y Huairacocha (San Juan de Lurigancho), Cahuide y Pascual Rosado Cornejo (Ate), así como espacios en Ancón, Santa Rosa, El Rímac, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Desde el 5 de enero, además, se iniciarán los talleres de verano en disciplinas deportivas y artísticas, ampliando la oferta para niños, jóvenes y adultos.