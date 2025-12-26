Temen colapso de edificio tras incendio en almacén clandestino del Rímac

El incendio registrado la tarde del último martes en un predio ubicado en la cuadra 10 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, no solo dejó escenas de pánico y explosiones, sino que hoy mantiene en alerta a vecinos y autoridades ante el temor de un posible colapso del edificio afectado. Aunque el fuego ya fue controlado, la estructura quedó severamente dañada tras haber sido consumida desde el segundo hasta el quinto piso.

Incendio en almacén clandestino del Rímac deja estructura en riesgo

Según la información confirmada por la autoridad municipal, el inmueble funcionaba como un almacén clandestino, sin autorización y con materiales altamente inflamables, como telas, espumas industriales, duropillo, pinturas, pesticidas e insecticidas. Durante el siniestro, varias detonaciones se produjeron cuando latas almacenadas en los pisos superiores salieron despedidas, obligando a transeúntes y vecinos a ponerse a salvo ante el peligro inminente.

Tras la emergencia, personal municipal procedió a la clausura temporal de varios predios cercanos, los cuales también operarían como depósitos informales de productos inflamables. La preocupación se intensifica debido a que el edificio incendiado colinda con viviendas y se encuentra a escasos metros de una estación de servicio, lo que obligó a activar protocolos de emergencia para evitar una tragedia mayor.

Aunque el rescate de un trabajador atrapado en los niveles superiores fue calificado como exitoso por el Cuerpo General de Bomberos, la situación estructural del inmueble sigue siendo incierta. Las autoridades evalúan si el predio será declarado inhabitable, mientras vecinos del pasaje colindante expresan su temor ante un eventual derrumbe, ya que parte de la construcción en forma de “L” presenta daños visibles que podrían comprometer la estabilidad de toda la edificación.