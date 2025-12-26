Bomberos atendieron 45 emergencias durante la celebración de Navidad

Las celebraciones de Nochebuena dejaron decenas de incendios en Lima y Callao, obligando a los bomberos a atender múltiples emergencias mientras miles de familias celebraban la Navidad en sus hogares.

Los hombres de rojo atendieron 45 emergencias en la capital, según informó el director de Imagen y Prensa Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

“Se han atendido 45 emergencias, entre incendios, atenciones médicas y cortocircuitos, entre otros incidentes. En estas fechas, la cifra se incrementa considerablemente”, indicó el vocero institucional.

Anualmente, el Cuerpo General de Bomberos atiende más de 100 mil emergencias a nivel nacional, siendo los meses de noviembre y diciembre los de mayor incidencia, con un aumento de hasta 20 %, principalmente por el uso de pirotecnia.

Uno de los incendios más grandes registrados durante esta Navidad ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), clasificado como código tres, y se produjo a la 1:05 de la madrugada. Además, se reportaron otros dos incendios de código dos en distintos distritos de la capital.

A estas emergencias se suma una situación que complica la labor de los bomberos: las llamadas falsas. “Lamentablemente, cuando las unidades acuden a un punto por una alerta falsa, se restan minutos esenciales y vitales para atender una emergencia real”, advirtió el jefe de prensa de la institución.

LLAMADO DE PREVENCIÓN POR FIN DE AÑO

A pocos días de despedir el 2025, los bomberos alertaron que estas emergencias podrían duplicarse, por lo que exhortaron a la población a evitar el uso de pirotécnicos y a no conducir si se ha consumido alcohol, a fin de prevenir tragedias.