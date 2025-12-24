SMP: cae pareja extranjera vinculada a extorsiones y quema de buses

En plena madrugada del 24 de diciembre, la Policía Nacional capturó en San Martín de Porres a dos ciudadanos venezolanos que presuntamente estarían implicados en delitos de extorsión y pertenecerían al núcleo duro de la organización criminal internacional conocida como el Tren de Aragua. La intervención se realizó como parte de un operativo dirigido por la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

El general Víctor Revoredo, jefe de dicha división, informó que durante la intervención se allanó una presunta guarida donde se logró detener a los sospechosos. En el lugar, los agentes hallaron armas de fuego, cartuchos y diversos pertrechos vinculados a actividades extorsivas, elementos que refuerzan las investigaciones en curso contra esta red criminal.

Según la Policía, estas detenciones estarían relacionadas con los recientes atentados contra empresas de transporte, entre ellas San Germán y Estrella SAC. A inicios de diciembre, dos buses de esta última fueron incendiados en la avenida Bertello, hechos que generaron temor entre transportistas y usuarios, y que habrían sido parte de las amenazas extorsivas atribuidas a esta organización.

SOBRE LOS DETENIDOS

Uno de los detenidos fue identificado como Gleimert de Jesús Ramos, quien señaló residir en el Perú desde el año 2017. Durante su intervención se le incautó un carnet de extranjería falso. El general Revoredo indicó que las extorsiones se realizaban mediante mensajes enviados desde líneas que incluso tendrían origen en el penal venezolano de Tocorón, por lo que las investigaciones continuarán. Ambos detenidos fueron trasladados a la Dirincri para las diligencias correspondientes.