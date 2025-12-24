Proturismo se pronuncia por pérdida millonaria en Machu Picchu: “No tiene precedentes”

Una vez más, Machu Picchu, la principal joya turística del país y maravilla del mundo, se encuentra en el centro de la controversia. La Contraloría General de la República detectó que miles de turistas ingresaron sin pagar a la denominada ruta especial del santuario arqueológico, lo que ocasionó un perjuicio económico de exactamente S/ 3 millones 669 mil 380.

De acuerdo con el informe, fueron 24 mil 679 boletos los que permitieron el acceso gratuito a la llamada “ruta realeza”, pese a que el acuerdo tarifario establece un costo que oscila entre los 70 y 152 soles. Para Tito Alegría, presidente de la organización Proturismo, esta situación responde a una deficiente gestión del Estado. “No tiene precedentes que se pierdan más de 3 millones 600 mil soles por supuestos errores administrativos”, afirmó, cuestionando duramente a las autoridades responsables.

Alegría sostuvo además que Machu Picchu vuelve a ser visto como un “botín” por malos funcionarios, en lugar de ser administrado como el legado histórico que representa. En ese sentido, planteó la necesidad de crear una autoridad autónoma de gestión para el santuario, siguiendo modelos internacionales como el Coliseo Romano en Italia, Chichén Itzá en México, las pirámides de Egipto o el Parque Nacional Galápagos en Ecuador.

MINCETUR SE PRONUNCIA

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, minimizó el impacto del incidente y aseguró que no afectará la imagen internacional de Machu Picchu. Indicó que se trata de un problema de gestión administrativa interna que será corregido en el corto plazo. No obstante, el nuevo hallazgo de la Contraloría reabre el debate sobre la necesidad de una administración más eficiente y especializada para proteger uno de los principales patrimonios culturales del Perú.