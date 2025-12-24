Nuevo lote de vacunas contra la influenza llegará al Perú a inicios del 2026

El ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció que un nuevo lote de vacunas contra la influenza llegará al Perú durante la primera quincena de febrero del 2026, gracias a las gestiones realizadas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El titular del Minsa precisó que, a diferencia de años anteriores, esta vez se logró adelantar su llegada tras haberse concretado el pago correspondiente.

Quiroz señaló que esta medida permitirá adelantar la campaña nacional de vacunación contra la influenza, que usualmente se desarrolla entre marzo y abril. Las declaraciones fueron brindadas durante su visita al hospital Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino, en el marco de la declaratoria de alerta amarilla en todos los establecimientos de salud del país debido a las fiestas de fin de año.

El ministro explicó que la alerta amarilla, vigente desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero, busca garantizar una adecuada capacidad de respuesta ante posibles emergencias. “Esta medida nos permite extender la oferta de servicios y mejorar la calidad de atención a través de puestos médicos de avanzada”, indicó, al recalcar que el sistema de salud se mantiene en vigilancia permanente durante estas fechas.

PROTESTAS EN LORETO

En otro momento, Quiroz fue consultado por las protestas registradas en Iquitos, Loreto, tras la muerte de más de 50 niños a causa de la tos ferina. El ministro confirmó que son 52 los fallecidos a nivel nacional y lamentó que la mayoría de los menores no estuviera vacunada. No obstante, aseguró que la cobertura de la segunda dosis en niños de Loreto ya alcanza el 80%, e insistió en la importancia de la vacunación.