Terminal de Yerbateros recibe a cientos de viajeros en víspera de Navidad

En la antesala de la Nochebuena, el terminal terrestre de Yerbateros registró una intensa afluencia de pasajeros que se desplazaban hacia distintas regiones del país. Los motivos fueron diversos: compromisos laborales, celebraciones navideñas o el anhelado reencuentro con familiares luego de varios meses de ausencia.

Entre los viajeros destacó un músico que partía rumbo a Huancayo para trabajar durante las fiestas, llevando consigo su instrumento. “Me voy a trabajar, es por el bienestar de la familia”, señaló, resignado por pasar lejos de sus seres queridos, pero motivado por cumplir con su objetivo laboral en estas fechas especiales.

Otros pasajeros, en cambio, aprovecharon el feriado para regresar a su tierra natal. Algunos retornaban tras más de un año de ausencia, mientras que otros, como la señora Ofelia, viajaban con entusiasmo hacia Muquiyauyo, en Jauja, para participar en una boda familiar y en las tradicionales festividades tuneras que se extenderán hasta fin de mes.

SUTRAN REALIZA OPERATIVOS

Ante el incremento del movimiento de viajeros, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) desplegó personal en el terminal y en las principales carreteras del país. Su vocero, Carlos Brusso, informó que más de 950 inspectores están distribuidos en 22 regiones para garantizar la seguridad de los pasajeros.