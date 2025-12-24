Barranco: árbol cae en avenida Pedro de Osma y deja dos heridos

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este martes en la avenida Pedro de Osma, en el distrito de Barranco, cuando una pesada rama de aproximadamente ocho metros de altura se desprendió de un árbol y cayó directamente sobre un bus de transporte público que circulaba por la zona. El incidente ocurrió pasadas las 11 de la mañana y dejó al menos un pasajero herido dentro de la unidad.

Según testigos, el impacto provocó que las estructuras metálicas del interior del bus se desprendieran, golpeando a uno de los pasajeros. “Los fierros de donde uno se agarra se han venido abajo y lo han golpeado justo al muchacho que estaba dentro del autobús”, relató un vecino que presenció el hecho, mientras otros usuarios entraban en pánico por la magnitud del accidente.

Tras chocar con el bus, la rama rebotó hacia la pista y alcanzó a un motociclista delivery que transitaba por la vía en ese momento. Vecinos y transeúntes acudieron de inmediato a auxiliar a los heridos. “La moto estaba debajo del árbol y salió gente a ayudar porque era muy pesado”, indicó otro testigo, quien añadió que el joven motociclista presentaba una posible luxación en el hombro derecho.

ÁRBOL ERA ANTIGUO

Sobre las causas del desprendimiento, la Municipalidad de Barranco informó que se trataría de la antigüedad del árbol, un ficus con más de 100 años de existencia. Luis Requena, gerente de Servicios a la Ciudad, explicó que estos árboles monumentales requieren un tratamiento especial y permisos de la Municipalidad de Lima para cualquier intervención. Ambos heridos fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa.