Mascotas bajo estrés por fuegos artificiales: cómo protegerlas en estas fiestas

Durante las celebraciones de fin de año, la presencia de las mascotas en el hogar cobra especial importancia, ya que la pirotecnia representa un serio riesgo para su bienestar. A la medianoche, el estallido de cohetes y luces no solo ilumina la ciudad, sino que también genera altos niveles de estrés y temor en perros y gatos, afectándolos de diversas maneras físicas y emocionales.

RECOMENDACIONES

El veterinario Rodrigo Rondón explicó que los animales pueden verse perjudicados en cuatro niveles: visual, por las luces intensas; auditivo, por los fuertes estruendos; olfativo, debido al olor a pólvora que invade el ambiente; y digestivo, ya que algunos llegan a ingerir restos de pirotecnia durante los paseos. Estas reacciones pueden desencadenar ansiedad, desorientación e incluso problemas de salud más graves.

Ante esta situación, muchos dueños optan por distintas estrategias para proteger a sus mascotas, como el uso de audífonos o permanecer junto a ellas durante los momentos de mayor ruido. Rondón recomendó colocar torundas de algodón en los oídos para disminuir los decibeles, usar orejeras o vendas tipo turbante para evitar que se caigan y, sobre todo, acompañar a los animales para que se sientan seguros y protegidos.

El especialista también advirtió sobre el peligro de medicar a las mascotas sin prescripción veterinaria, ya que sedantes o somníferos pueden provocar consecuencias fatales, especialmente si el animal padece problemas renales o hepáticos. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mostrar empatía no solo con las mascotas del hogar, sino también con los animales silvestres que habitan la ciudad, como palomas y ardillas, quienes también sufren los efectos de la pirotecnia durante estas festividades.