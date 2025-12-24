PNP realiza caravana navideña y lleva regalos a niños del Hospital del Niño de Breña

A pocas horas de la Navidad, una singular caravana encabezada por un Papá Noel “rápido y furioso” llevó alegría y esperanza a los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. La iniciativa fue organizada por la Policía Nacional del Perú (PNP), que convirtió las calles en un desfile navideño cargado de color, música y sonrisas para los más pequeños.

Efectivos policiales disfrazados de cascanueces, Mamá Noel e incluso un divertido Grinch participaron del corso, rompiendo por un momento la rutina del uniforme. La coronel Rocío Mayhua, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, explicó que esta actividad busca acercar a la institución a la ciudadanía y mostrar el lado humano de la Policía, especialmente en una fecha tan significativa como la Navidad.

Más de 130 efectivos participaron a bordo de motocicletas y camionetas, muchas de ellas decoradas como renos, nacimientos móviles y vehículos cargados de mensajes de buenos deseos. A la caravana se sumó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto al alto mando policial, quienes recorrieron parte del trayecto en bicicletas, acompañando esta particular muestra de solidaridad.

RECORRIDO CONTINUARÁ

La jornada culminó en el Hospital del Niño, donde decenas de niños y madres recibieron juguetes y regalos, incluidos artículos para la estimulación temprana. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, destacó que este tipo de acciones no deben limitarse solo a Navidad, aunque resaltó el valor simbólico del gesto, que continuará con un recorrido por diversas avenidas llevando mensajes de esperanza y unión a la población.