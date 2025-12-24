Familias se reencuentran en el aeropuerto Jorge Chávez a horas de celebrar la Navidad

A tan solo horas de celebrarse la Navidad, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se convirtió en el escenario de emotivos reencuentros familiares. Desde tempranas horas del 24 de diciembre, decenas de pasajeros arribaron al país para reencontrarse con sus seres queridos, protagonizando escenas cargadas de lágrimas, sonrisas y abrazos que reflejan la importancia de volver al hogar en estas fechas especiales.

HISTORIAS

Uno de los momentos más conmovedores fue el de una madre que, tras tres años de ausencia, pudo volver a abrazar a su hijo, convirtiendo su llegada en el mejor regalo navideño. También destacó el reencuentro de una madre y su hijo que regresaron al Perú luego de diez años, encuentro que estuvo marcado por la emoción y el llanto al pisar nuevamente suelo peruano.

La espera también fue intensa para quienes aguardaban desde distintas regiones del país. Un padre viajó más de cinco horas desde Ica para recibir a su hija que llegaba desde Europa, tras permanecer alejada durante tres años. Asimismo, ciudadanos venezolanos lograron reunirse con sus familiares en el Perú, país que por primera vez los acoge para celebrar juntos la Navidad.

Según informó la vocera de Lima Airport Partners (LAP), el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerrará el año con cerca de 24 millones de pasajeros movilizados. Solo este 24 de diciembre arribaron vuelos procedentes de ciudades como São Paulo, Córdoba, Los Ángeles, Asunción, Santiago y Bogotá, reafirmando al principal terminal aéreo del país como un punto clave de reencuentro y unión familiar en estas fiestas de fin de año.