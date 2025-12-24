Hasta un millón de personas llegarían a Gamarra en víspera de Navidad

A pocas horas de la Nochebuena, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el emporio textil de Gamarra ante la masiva afluencia de compradores. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó a la zona para supervisar personalmente el despliegue de la Policía Nacional y del personal de Serenazgo, con el objetivo de garantizar una jornada segura para comerciantes y visitantes.

Durante su recorrido, el titular del Interior informó que el emporio mantiene su atención desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y cuenta con un importante contingente policial. Precisó que se ha dispuesto la presencia permanente de 250 efectivos policiales por turno, distribuidos en dos turnos diarios, como parte del plan de seguridad implementado para estas fechas de alta demanda comercial.

AUMENTO DE COMPRADORES

Por su parte, la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, Susana Saldaña, advirtió que en esta temporada navideña la cantidad de compradores se ha incrementado de manera considerable. Señaló que en los últimos días se han registrado picos de hasta medio millón de visitantes diarios y que, en vísperas de Nochebuena, la cifra podría alcanzar entre 900 mil y un millón de personas, niveles que no se veían desde antes de la pandemia.

En la actividad también participó el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, quien aseguró que el distrito cuenta con más de mil miembros de Serenazgo y fiscalización desplegados para resguardar la zona. El burgomaestre afirmó que el trabajo coordinado entre la municipalidad y el Ministerio del Interior busca asegurar una Navidad tranquila, invitando a las familias a acudir a Gamarra con confianza para realizar sus compras de fin de año.