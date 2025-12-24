Cena navideña: Mercado Central se llena de compradores en busca del mejor aderezo para el pavo

A pocas horas de llevarse a cabo la cena de Nochebuena, cientos de familias realizan sus compras de último momento, mientras otras ya se encuentran aderezando el tradicional pavo para compartirlo en familia durante la celebración navideña.

En el Mercado Central, decenas de madres de familia forman largas colas en los puestos especializados para conseguir los aliños, uno de los ingredientes más importantes y esenciales tanto para el pavo como para el lechón en Navidad.

Las vendedoras aseguran que estos puestos son los más concurridos cada año debido a la confianza de los clientes y a la cantidad adecuada de aderezo que ofrecen, suficiente para macerar pavos de entre 8 y 10 kilos.

Los comercios que venden estos productos listos para untar el pavo y llevarlo al horno ofrecen distintas opciones según el gusto del cliente y los ingredientes que prefieren las amas de casa. El precio del aderezo puede llegar hasta los 10 soles por bolsa, cantidad suficiente para preparar un pavo completo.

Entre los ingredientes que componen un buen aliño para el pavo figuran el ají colorado, ajo, pimienta, comino, orégano en polvo, mostaza, sillao, pecanas y almendras. A estos se suman otros productos tradicionales como cerveza, chicha de jora, naranja, pisco o vino, de acuerdo con la costumbre de cada hogar.

RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UN PAVO BIEN SAZONADO EN NAVIDAD

Las expertas en la preparación de aderezos recomiendan que el pavo sea macerado con un día de anticipación para lograr un mejor sabor; sin embargo, precisan que también puede prepararse a último momento, siempre que se deje reposar al menos dos horas antes de llevarlo al horno.