Navidad con pirotécnicos autorizados: se ofertan paquetes desde S/35 en Jesús María

Cada vez quedan menos horas para la llegada de la Navidad; es por ello que en Jesús María se ha aperturado una feria de pirotécnicos autorizados, que no generan ningún tipo de ruido y son plenamente espectáculos de luces. Los productos se vienen ofertando desde los S/35.

El vocero de la feria Tiki Tiki, la cual se encuentra en la cuadra 16 y a pocos metros del Círculo Militar, reveló que tienen la autorización de Sucamec para poder ofrecer los productos a los comensales, quienes deben tener una confianza en la compra que realicen.

TIPS PARA RECONOCER UN PIROTÉCNICO SEGURO

De acuerdo al encargado del establecimiento, los ciudadanos que deseen reconocer algún tipo de pirotécnico seguro. En primer lugar, deben percatarse del color de la mecha de los fuegos artificiales, el cual debe ser verde.

Adicionalmente, mencionó que, a pesar de que los cohetes que se ofrecen son seguros, las personas deben tener cuidado al encenderlos, ya que deben hacerlo en el exterior de las viviendas y no dentro de un predio.