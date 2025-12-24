¿Cómo proteger a las mascotas ante la detonación de fuegos artificiales en Nochebuena?

Especialistas advierten que los fuegos artificiales pueden provocar estrés, ansiedad y accidentes en mascotas durante la Nochebuena.

A pocas horas de celebrarse la Nochebuena, miles de familias se preparan para la cena navideña y la llegada de la medianoche, marcada por el uso de fuegos artificiales; sin embargo, uno de los grupos más afectados por la pirotecnia son las mascotas

, que suelen sufrir estrés y miedo extremo por el ruido.

Ante este escenario, especialistas en veterinaria recomiendan una serie de cuidados para proteger a los animales domésticos, principalmente perros y gatos, y así evitar que el estruendo de los pirotécnicos genere episodios de ansiedad o conductas peligrosas.

Entre las principales recomendaciones, los expertos aconsejan mantener a las mascotas en un ambiente tranquilo, lejos del ruido exterior, e integrarlas a la celebración familiar para que se sientan acompañadas y seguras durante las detonaciones.

Otra medida preventiva es colocar algodón en las orejas de las mascotas para reducir los decibeles del sonido; no obstante, los especialistas advierten que se debe estar atentos para retirarlo al día siguiente y evitar complicaciones.

Los médicos veterinarios señalan que lo más importante es que los engreídos de cuatro patas permanezcan en un lugar seguro, ya que al asustarse podrían salir corriendo a la calle, exponiéndose al riesgo de perderse o sufrir un accidente.

RIESGOS ADICIONALES DURANTE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

Finalmente, los especialistas recomiendan evitar que las mascotas tengan contacto con residuos de cohetes o fuegos artificiales, ya que podrían ingerirlos accidentalmente y poner en peligro su salud. Estas medidas preventivas aplican tanto para perros, gatos y otras mascotas que suelen convivir en los hogares durante las fiestas navideñas.