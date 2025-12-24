Familias realizan compras de última hora a poco de la Nochebuena: buscan el regalo perfecto

A menos de 12 horas de que llegue la Nochebuena a la casa de las familias peruanas, miles de ciudadanos vienen llegando hasta el Mercado Central en el Cercado de Lima para realizar las compras de última hora, con el propósito de conseguir el regalo perfecto.

En un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión, se pudo conocer que las personas no han podido contar con tiempo días atrás; es por ello que, en vísperas de la Navidad, han llegado a las diversas galerías del emporio comercial.

“Con tantas cosas pendientes, nos damos tiempo (para comprar). Los precios están accesibles. Hemos llegado en horas de la mañana para comprar los regalos”, comentó un padre de familia junto a su esposa, quienes buscan sorprender a sus hijos a la medianoche.

¿HASTA QUÉ HORA ATENDERÁN LOS LOCALES?

Al ser una fecha especial y con el propósito de poder llegar temprano a sus viviendas, los comerciantes de los locales que ofertan juguetes o accesorios tecnológicos para regalar esta Nochebuena anunciaron que atenderán en sus establecimientos hasta las 8:00 p.m.