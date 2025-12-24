24 Horas Edición Medio Día

24/12/2025

Ministro del Interior y gral. Arriola participan de caravana navideña en Jesús María

El titular del Mininter y el jefe de la PNP realizaron su recorrido de 30 kilómetros a bordo de bicicletas.



Como parte de las festividades previas a la Navidad, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, participaron de una caravana navideña en el distrito de Jesús María.

El evento organizado por la institución policial tuvo su punto de partida en el Campo de Marte, desde donde iniciaron su recorrido el titular del Mininter y el jefe de la PNP a bordo de bicicletas.

Portando sus cascos e indumentaria respectiva, las autoridades participaron de la caravana de 30 kilómetros, cuyo primer tramo fue hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en el distrito de Breña.

EL "GRINCH" Y MAMA NOELAS

Cabe precisar que esta caravana también contó con la participación de efectivos policiales que se disfrazaron para la ocasión. Algunas agentes utilizaron trajes de "Mama Noelas", mientras que otro policía se vistió del famoso "Grinch".


Temas Relacionados: CaravanaLocalesNavidadÓscar ArriolaVicente Tiburcio Orbezo

También te puede interesar:

BANNER