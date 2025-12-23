Uso de mascarilla reaparece como medida de prevención frente a la influenza H2N3

Con la llegada de la influenza H2N3 al Perú, el uso de la mascarilla ha vuelto a ser una escena común en calles y espacios públicos. Algunas personas mantienen esta práctica como medida de prevención, mientras que otras la han retomado ante el temor al contagio, especialmente en lugares concurridos como el transporte público.

Ciudadanos señalan que utilizan la mascarilla no solo por la presencia del virus, sino también por la contaminación ambiental. Otros aseguran que la emplean de manera habitual en espacios cerrados o cuando acuden a centros de salud, como una forma de protegerse y proteger a los demás frente a enfermedades respiratorias.

RECOMENDACIONES

Precisamente, EsSalud ha recomendado el uso de mascarillas para evitar la propagación de la influenza H2N3. El doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de la institución, explicó que esta medida es clave, sobre todo si se presentan síntomas respiratorios o si se convive con adultos mayores o personas con comorbilidades. Incluso personas sanas deberían usar mascarilla en espacios como el Metropolitano para evitar llevar el virus a casa.

Sobre los síntomas, el especialista indicó que la influenza H2N3 puede confundirse con la COVID-19 o una gripe común, ya que son similares. Sin embargo, esta variante se caracteriza por fiebre alta y repentina, malestar general, dolor articular y un cansancio extremo que puede llevar a la postración. Ante el empeoramiento de los síntomas, se recomienda acudir a un establecimiento de salud. Además, el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol en gel continúan siendo medidas fundamentales para prevenir el contagio.