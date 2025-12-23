Emape asumirá la administración de los peajes de la Panamericana Sur desde este verano

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) asumirá desde ahora la administración de los peajes ubicados en el sur de la capital, según anunció el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante la presentación del Plan Verano 2026. La medida se da tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima y busca garantizar la operatividad de la Panamericana Sur durante la temporada de mayor flujo vehicular.

Como parte del plan, Reggiardo informó que se implementarán cambios temporales de sentido en la vía desde enero hasta marzo, especialmente los días domingos, así como el jueves 1 de enero y el jueves 5 de abril, en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Los desvíos comprenderán los tramos Atocongo–Arica y Arica–Santa María, con el objetivo de agilizar el tránsito hacia las playas del sur.

No obstante, persisten cuestionamientos sobre la capacidad operativa del plan, ya que no se ha detallado con precisión la cantidad de ambulancias, grúas y personal desplegado a lo largo de la Panamericana Sur. El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Julio Ortiz, señaló que se contará con camionetas de auxilio vial, grúas pesadas y de arrastre, así como ambulancias de Sisol, sumando un total de nueve vehículos operativos las 24 horas del día.

PRESUPUESTO

En cuanto al presupuesto, el alcalde indicó que, a diferencia de los 25 millones de soles mensuales que, según Rutas de Lima, demandaba el mantenimiento de los peajes del sur, la municipalidad podrá cubrir cinco meses de operación con un monto equivalente a un solo mes de la concesionaria. Además, informó que se ejecutó una carta fianza por 40 millones de dólares —alrededor de 120 millones de soles— que será destinada exclusivamente a la administración y mantenimiento de la vía. El Plan Verano 2026 contará también con la participación de la ATU, la Policía de Tránsito, los bomberos y otras entidades de apoyo.