Municipalidad de Miraflores investiga caída de árbol que dejó dos heridos

Momentos de pánico se vivieron en la cuadra seis de la calle Colón, en el distrito de Miraflores, cuando un árbol de aproximadamente 12 metros de altura cayó repentinamente sobre un camión que transitaba con normalidad por la zona. El fuerte estruendo alarmó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y se encontraron con el vehículo aplastado por el pesado tronco.

El camión era conducido por Víctor Santos y Jhonatan Morales, trabajadores de una empresa proveedora de productos de limpieza, quienes se dirigían a realizar una entrega de mercadería al momento del incidente. La cabina del vehículo sufrió severos daños; sin embargo, la rápida reacción del conductor permitió evitar una tragedia mayor, resultando ambos ocupantes con heridas leves.

De acuerdo con el representante de la empresa, los trabajadores quedaron atrapados por varios minutos dentro de la cabina y fueron auxiliados por efectivos del Cuerpo General de Bomberos, quienes lograron rescatarlos y trasladarlos a la clínica Good Hope, donde permanecen en observación y se recuperan favorablemente.

HECHO NO ES AISLADO

Vecinos del sector señalaron que días antes se realizaron zanjas cerca del árbol, lo que habría afectado sus raíces y provocado su caída. Incluso denunciaron que este no sería un hecho aislado, pues en los últimos dos años al menos cuatro árboles habrían colapsado en la zona. Al respecto, la Municipalidad de Miraflores informó que el árbol había recibido mantenimiento en agosto y aseguró que las raíces se encontraban en buen estado, por lo que se vienen realizando las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.