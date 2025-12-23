Surco: hermosa decoración navideña en calle Monte Umbroso

La calle Monte Umbroso, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, se ha convertido nuevamente en uno de los principales atractivos de la Navidad limeña. Decenas de familias recorren sus cuadras para admirar las fachadas decoradas con luces, nacimientos y figuras navideñas, en una tradición vecinal que se mantiene desde hace décadas y que cobra mayor fuerza cada mes de diciembre.

Desde el año 2023, la organización de un concurso para premiar la mejor fachada ha incentivado aún más la creatividad de los residentes. Luces led, árboles decorados, angelitos y detalles cuidadosamente elaborados transforman viviendas y jardines en verdaderos escenarios navideños. Este año, la renovación de adornos y la iluminación de plantas y exteriores han sorprendido gratamente a los visitantes.

Para muchas familias, visitar Monte Umbroso se ha vuelto una costumbre infaltable. Vecinos de distritos como Pueblo Libre y Miraflores llegan para pasear, tomarse fotografías y compartir momentos especiales. La presencia de personajes como Papá Noel y el Grinch anima el recorrido y refuerza el mensaje de unión, paz y esperanza propio de estas fechas.

FAMILIAS VISITAN LUGAR

Gracias a la difusión en redes sociales, la zona se ha consolidado como un espacio de visita obligada y punto de encuentro social. Nacimientos iluminados, figuras como ositos polares y una ambientación cuidada hacen las delicias de niños y adultos, reafirmando a Monte Umbroso como un lugar seguro y acogedor para celebrar la Navidad en comunidad.