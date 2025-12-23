TC ordena registrar a niña nacida por gestación subrogada con apellidos de madre legal

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que marca un precedente en el debate sobre el embarazo subrogado en el Perú, al ordenar la inscripción de una menor con el apellido de la mujer que obtuvo el óvulo de una donante anónima para su nacimiento. Asimismo, se dispuso que el segundo apellido de la niña sea el de la persona que, desde hace ocho años, ejerce la patria potestad y el cuidado permanente de la menor.

Esta decisión ha reavivado la discusión sobre el reconocimiento legal de la gestación subrogada en el país, una práctica que actualmente no cuenta con una normativa específica. El fallo fue aprobado por mayoría, con tres votos a favor y uno en contra, tras permanecer más de seis años en evaluación dentro del Tribunal Constitucional.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, quien votó en contra de la resolución, explicó que el caso corresponde a un matrimonio que no podía concebir hijos y recurrió a una pariente para la gestación, utilizando óvulos y esperma de donantes anónimos. Según detalló, existió un acuerdo previo mediante el cual la gestante renunció a cualquier vínculo materno-filial y a los derechos y deberes de la patria potestad sobre la menor.

DEBATE

Pese al fallo, Pacheco aclaró que se trata de una sentencia aplicable a un caso específico, aunque genera jurisprudencia para situaciones similares. El pronunciamiento ha abierto la posibilidad de debatir una regulación del embarazo subrogado en el país, tema que deberá ser abordado por el Congreso de la República, considerando que la legislación vigente solo permite la reproducción asistida cuando la madre genética y la madre gestante son la misma persona.