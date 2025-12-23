Compañía de Bomberos Miraflores N.° 28 realiza su último corso navideño antes de Nochebuena

La Navidad llegó a la Compañía de Bomberos Miraflores N.° 28, que sumó el color verde a sus tradicionales tonos rojo y amarillo para alistarse en su último corso navideño antes de Nochebuena, una actividad destinada a llevar alegría y unión a la comunidad miraflorina.

Vestidos con cascos, chaquetas y gorros de Papá Noel, los hombres y mujeres de rojo ultimaron los detalles de esta jornada especial mientras decoraban sus autobombas con luces y adornos navideños. Cada vehículo fue cuidadosamente preparado antes de salir a recorrer las calles del distrito, despertando la expectativa de vecinos y familias.

Para los bomberos, este corso representa una oportunidad de acercarse a la ciudadanía, especialmente a los niños, quienes esperan con entusiasmo el paso de las unidades. Vecinos y visitantes se sumaron a la celebración, saludando y compartiendo el ambiente festivo que se vivió en los exteriores de la compañía.

DESPEDIDA

Pasadas las 7 de la noche, las unidades partieron desde la base rumbo a la avenida República de Panamá, con Papá Noel encabezando el recorrido y los bomberos asumiendo el rol de elfos a bordo de las máquinas. Entre sirenas, luces y aplausos, la Compañía de Bomberos Miraflores N.° 28 se despidió así de su tradicional corso navideño, reafirmando su compromiso con la comunidad más allá de las emergencias.